Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mord an Koblenzer Obdachlosem gibt Ermittlern Rätsel auf

Nach dem Mord an einem Obdachlosen in Koblenz rätseln die Ermittler über das Motiv. „Wir haben derzeit keine heiße Spur“, sagte Kriminaldirektor Jürgen Süs vom Polizeipräsidium Koblenz. Das 59 Jahre alte Opfer war am vergangenen Freitag tot auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden worden. Der Mann wurde enthauptet. Oberstaatsanwalt Rolf Wissen sagte, das Verbrechen sei „außergewöhnlich brutal und menschenverachtend“. Die Polizei bildete eine „Sonderkommission Hauptfriedhof“ mit 35 Beamten.