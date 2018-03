#GroKo

Nahles: SPD muss sich unabhängig von GroKo-Votum erneuern

Die SPD muss sich nach Worten der designierten Parteichefin Andrea Nahles erneuern - unabhängig vom Mitgliedervotum über eine Neuauflage der großen Koalition. Nahles betonte am Samstag zum Auftakt einer zweitägigen Klausur des SPD-Vorstands, es sei wichtig, „dass wir Raum schaffen für Zukunftsdebatten in der SPD - und dass wir heute damit beginnen werden“. Nach dem Ende des SPD-Mitgliedervotums über den Eintritt in eine neue große Koalition sollte am Samstagabend im Berliner Willy-Brandt-Haus die Auszählung der Stimmen beginnen.