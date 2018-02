Die designierte neue Parteichefin Andrea Nahles und Niedersachsens SPD-Landeschef ­Stephan Weil wollen um die Zustimmung der Basis werben. (Silas Stein, dpa)

Wenige Tage vor dem SPD-Mitgliederentscheid über eine neue große Koalition will die Parteispitze am Wochenende um die Zustimmung der Basis werben. Den Auftakt für die Diskussionsrunden an der Parteibasis machen am Samstag Hamburg und Hannover. Dort werden bei einem nichtöffentlichen Treffen die designierte neue Parteichefin Andrea Nahles, Niedersachsens SPD-Landeschef Stephan Weil und andere Spitzenpolitiker ab 16.00 Uhr der Basis Rede und Antwort stehen. Bis zum 2. März können die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Es ist das zweite Mal, dass die SPD-Mitglieder über ein Bündnis mit der Union entscheiden. (lni)