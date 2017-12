Bei zwei Messerstechereien sind in der südniederländischen Stadt Maastricht zwei Menschen getötet worden. Drei weitere Personen seien verletzt worden, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Polizei schloss einen terroristischen Hintergrund aus.

Über den Hergang der Taten und die Motive konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Unklar war zunächst auch, ob es zwischen den Vorfällen einen Zusammenhang gab.

Gegen 21 Uhr hatte es nach Angaben der Polizei eine Schlägerei gegeben. Dabei war ein Mann erstochen worden. Der mutmaßliche Täter sei geflüchtet, teilte die Polizei mit. Etwa zehn Minuten später war bei einer weiteren Messerstecherei in einer anderen Straße eine Frau getötet und zwei Personen verletzt worden. In einer nahe gelegenen Moschee entdeckte die Polizei schließlich noch einen Verletzten. Alle drei wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Über ihren Zustand wurde zunächst nichts bekannt.

Zeugen hatten laut Medien erklärt, dass sowohl die beiden Opfer als auch der mutmaßliche Täter aus Syrien kämen. Dazu äußerte sich die Polizei aber nicht. (dpa)