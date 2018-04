Südkorea

Nordkorea sendet hohe Delegation zu Winterspielen in Südkorea

Nordkorea will eine hohe Delegation unter Leitung des protokollarischen Staatsoberhaupts des Landes Kim Yong Nam zu den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang schicken. Das teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit. Beide Koreas hatten sich seit Anfang des Jahres wieder angenähert. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte unter anderem zugesagt, neben Athleten auch eine Regierungsdelegation nach Pyeongchang zu entsenden. Die Winterspiele beginnen am Freitag.