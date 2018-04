Nordrhein-Westfalen

Oberbürgermeister von Münster: Hintergründe des Zwischenfalls unklar

Die Hintergründe des tödlichen Zwischenfalls in Münster sind nach Angaben von Oberbürgermeister Markus Lewe noch unklar. „Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten. Den Verletzten wünschen wir schnelle und baldige Genesung“, sagte Lewe vor Journalisten. Bei dem Vorfall in Münster starben laut Bundesinnenministerium nach jetzigem Stand vier Menschen. Darunter sei auch der mutmaßliche Täter, der einen Kleintransporter in eine Menschenmenge in der historischen Altstadt gelenkt haben soll.