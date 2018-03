Parlament

Orban im Wahlkampf: „Wir stehen vor der größten Schlacht“

Mit einem Großaufmarsch seiner Anhänger hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban im Wahlkampf für die Parlamentswahl am 8. April Stärke demonstriert. „Wir stehen vor der größten Schlacht“, sagte der rechtsnationale Politiker vor Zehntausenden Menschen auf dem Platz vor dem Budapester Parlament. „Man will uns das Land wegnehmen,mit Fremden, die von anderen Kontinenten kommen und uns nicht respektieren.“ Orban regiert seit 2010 in Ungarn. Meinungsumfragen zufolge hat er bei der Parlamentswahl im April die besten Chancen auf einen weiteren Sieg.