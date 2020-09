Krisensitzung einberufen

Paris: Messerattacke nahe des alten „Charlie Hebdo“-Büros

Erinnerungen an den blutigen islamistischen Anschlag auf „Charlie Hebdo“ 2015 in Paris werden wachgerufen. Bei einer Messerattacke in der Nähe des alten Redaktionsbüros des Satiremagazins hat es Verletzte gegeben.