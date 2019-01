Sieht fast echt aus: Die Klon-Schuhe, die Schauspielerin Amanda Seyfried von ihrem Hund hat anfertigen lassen. (Screenshot Instagram/mingey)

Das eigene Haustier als Kuscheltier oder Pantoffel? Dank dem US-Unternehmen "Cuddle Clones" aus Kentucky ist das laut Medienberichten zukünftig kein Problem mehr. Hierfür benötigt die amerikanische Firma lediglich ein Foto des Originals und eine Detailaufnahme des Felles. Daraus wird dann für umgerechnet knapp 175 Euro eine Plüsch-Kopie entwickelt - ein Trend, der bei Haustierfreunden sehr gut ankommt.

Begeisterung im Internet

Denn die Reaktionen der Social-Media-User sind eindeutig. Gepostete Fotos, auf denen realitätsnahe Abbilder zu sehen sind, werden größtenteils mit den positiven Worten "süß", "hübsch" oder "genial" kommentiert. Unter den Begeisterten gehört auch eine Prominente: Mit der Schauspielerin und Sängerin Amanda Seyfried nahm ein Hollywoodstar das Angebot von "Cuddle Clones" in Anspruch. Ihre neuen Hausschuhe ähneln ihrem Hund.

Es sind jedoch nicht nur Hunde, die geklont werden können. Auch von Katze, Vogel, Kaninchen, Schwein oder Pferd kann ein Doppelgänger angefertigt werden. Außerdem besteht auch die Möglichkeit diverse Besonderheiten des Haustieres wie beispielsweise "Flecken am Körper" oder ein "eingerissenes Ohr" mitzuteilen. Manchmal benötigt es allerdings Geduld. Die Erstellung einer exakten Kopie kann bis zu fünf Monaten dauern. Das ist der Tatsache geschuldet, dass alle Klone per Hand gefertigt werden. In der Regel ist die Wartezeit aber kürzer: Normalerweise dauert die Produktion einer Plüsch-Kopie acht Wochen.