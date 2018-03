Berlin

Reisemesse ITB: Alle Zeichen stehen auf Wachstum

Nach der Reisemesse ITB sehen die Veranstalter gute Vorzeichen für eine erfolgreiche Saison. „Die internationale Reiseindustrie steuert dynamisch auf ein glänzendes Rekordjahr zu“, teilte die Messegesellschaft zum Abschluss der fünftägigen Schau mit. „Die Urlaubslaune der Deutschen war in allen Hallen auf der ITB Berlin greifbar“, sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbands, Norbert Fiebig. Jedoch kamen abermals nicht so viele Besucher in die Messehallen am Berliner Funkturm wie in früheren Jahren. Insgesamt wurde mit rund 170 000 Besuchern wieder die Vorjahreszahl erreicht.