Corona-Pandemie

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

RKI: „Gravierende Folgen, wenn wir nicht gegensteuern“

Das Robert Koch-Instituts warnt die Bevölkerung in Deutschland vor In- und Auslandsreisen. Unterdessen kippt die Stimmung in der Bevölkerung - aber nicht gegen konsequente Corona-Maßnahmen.