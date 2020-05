Little Richard, der Miterfinder des Rock'n'Roll, starb im Alter von 87 Jahren. Foto: picture alliance / Uta Rademacher/dpa (Uta Rademacher / dpa)

Der Rock'n'Roll-Pionier Little Richard ist tot. Der amerikanische Musiker („Tutti Frutti“) starb am Samstag im Alter von 87 Jahren, wie das Magazin „Rolling Stone“ und die US-Nachrichtenagentur AP berichteten.

AP berief sich auf Pastor Bill Minson, einen engen Freund des Gestorbenen. Der „Rolling Stone“ zitierte dessen Sohn, Danny Penniman.