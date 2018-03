Syrien

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Russisches Transportflugzeug stürzt in Syrien ab - 39 Tote

Beim Absturz eines russischen Militärtransporters in Syrien sind alle 39 Menschen an Bord getötet worden. Das Flugzeug vom Typ Antonow An-26 sei beim Landeanflug auf den Luftwaffenstützpunkt Hamaimim abgestürzt, teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Als mutmaßliche Ursache wurde technisches Versagen genannt. Es habe keinen Beschuss auf das Flugzeug gegeben. Russland nutzt den Stützpunkt nahe der Stadt Latakia am Mittelmeer für den Einsatz seiner Luftwaffe in Syrien.