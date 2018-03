Oscars

Sam Rockwell und Allison Janney beste Nebendarsteller

Sam Rockwell und Allison Janney haben mit ihren Rollen in Tragikomödien die Oscars als beste Nebendarsteller gewonnen. Rockwell wurde für seine Rolle als rassistischer Kleinstadtpolizist in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ ausgezeichnet. Janney gewann den Oscar mit ihrem Part in „I, Tonya“ - darin spielt sie die ehrgeizige Mutter der Eiskunstläuferin Tonya Harding. Der Deutsche Gerd Nefzer hat mit drei Kollegen den Oscar für die besten visuellen Effekte gewonnen - in „Blade Runner 2049“.