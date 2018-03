USA

Scheuer: Selbstfahrende Autos müssen sicher sein

Nach dem ersten tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto in den USA will Bundesverkehrsminister Scheuer weiter auf digitale Innovationen in der Mobilität setzen. Scheuer betonte allerdings: „Voraussetzung für die Alltagstauglichkeit automatisierter oder gar autonomer Systeme sind Sicherheit und technische Zuverlässigkeit“. Ein Roboterwagen des Fahrdienst-Vermittlers Uber hatte am Sonntagabend in den USA eine Frau erfasst, die die Straße überquerte. Sie starb im Krankenhaus. Die Ursachen des Unfalls sind noch unklar.