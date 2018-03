Finanzen

Scholz überrascht mit Top-Personalien - Kritik an Banker-Berufung

Bundesfinanzminister Olaf Scholz holt den "Architekten der Schwarzen Null", Werner Gatzer, als Haushalts-Staatssekretär in sein Ministerium zurück. Das teilte das Ministerium am Rande eines G20-Treffens in Buenos Aires mit. Der 59-Jährige hatte erst Anfang des Jahres bei der Deutschen Bahn als Chef der Bahnhofssparte DB Station & Service begonnen. Zudem holt Scholz den Investmentbanker Jörg Kukies als weiteren Staatssekretär für die Themen Europa und Finanzmarkt. Er war Co-Deutschlandchef der Investmentbank Goldman Sachs. Dies sorgte für Bedenken, ob Kukies unabhängig genug handeln wird.