Kino

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schon über eine Million Kinozuschauer für „Avengers“

Das Superhelden-Epos „Avengers 3: Infinity War“ hat den erfolgreichsten deutschen Kinostart des Jahres hingelegt. Fast 1,1 Millionen Zuschauer wollten die Marvel-Produktion am ersten Kinowochenende sehen. Der Film war 2018 der erste Millionenstarter in deutschen Kinos, wie Media Control bekanntgab. Der dritte Teil der Superhelden-Reihe ist auf dem Weg zu einem der erfolgreichsten Starts der Kinogeschichte. Auch in Nordamerika lockte der Film an seinem ersten Wochenende besonders viele Zuschauer in die Kinosäle.