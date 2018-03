Kriminalität

Schütze an Universität in Michigan festgenommen

Die Polizei im US-Bundesstaat Michigan hat einen jungen Mann festgenommen, der an einer Hochschule seine Eltern erschossen haben soll. Der flüchtige 19-Jährige sei in der Nacht gefasst worden, teilte die Central Michigan University in Mount Pleasant mit. Nach Angaben der Universität hatte der 19-Jährige im vierten Stock eines Wohnheims zwei Menschen erschossen und war dann geflüchtet. Die Toten wurden am Abend als die Eltern des Schützen identifiziert. Die Universität vermutete, dass ein Streit vorausgegangen war.