Schütze von Schulmassaker in Florida wegen Mordes angeklagt

Der 19 Jahre alte Schütze des Massakers an einer Schule in Florida ist von einer Jury des 17-fachen Mordes angeklagt worden. Außerdem muss er sich wegen des versuchten Mordes in 17 Fällen verantworten. Cruz hatte an einer High School in Parkland am Valentinstag 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. Er hat die Tat gestanden. Cruz ist ein Ex-Schüler der Schule. Ihm könnte die Todesstrafe drohen. Nach der Tat entbrannte in den USA erneut eine Debatte über ein schärferes Waffenrecht.