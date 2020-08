Herausforderungen diskutieren

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schultreffen bei Merkel: Bildungsverband fordert Maßnahmen

Während Millionen Schüler wieder unter Corona-Bedingungen in der Schule schwitzen, nimmt sich Kanzlerin Merkel nun persönlich des Themas an. Am Nachmittag trifft sie sich mit der SPD-Chefin und Bildungspolitikern.