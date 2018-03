Gesundheit

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schwarzenegger erfolgreich am Herzen operiert

Sorge um den „Terminator“: Arnold Schwarzenegger ist in Los Angeles am Herzen operiert worden. Der Zustand des 70-Jährigen sei stabil, teilte sein Sprecher Daniel Ketchell via Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Er ist wach und seine ersten Worte waren “Ich bin zurück„, er ist also guter Laune.“ Schwarzenegger hatte damals erklärt, der Eingriff habe nichts mit der Einnahme von Dopingmitteln in seiner Zeit als Bodybuilder zu tun, die er freimütig eingeräumt hatte. Auch mindestens zwei Motorrad-Unfälle hat Schwarzenegger schon überstanden.