Sozialisten trotzdem stark

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Separatisten mit Mehrheit bei Katalonien-Wahl

Die Separatisten in Katalonien haben ihre Mehrheit verteidigt. Aber stärkste Kraft sind die Sozialisten, die gegen die Abspaltung sind. Ihr Spitzenkandidat will den Konflikt beenden. Und das Regierungsamt will er auch haben.