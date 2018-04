Unfälle

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Sieben Verletzte bei Unfall mit Heißluft-Ballon

Sieben Menschen sind bei einem Unfall mit einem Heißluft-Ballon in Australien verletzt worden. Der mit 16 Personen besetzte Ballon habe kurz nach dem Start in Dixons Creek, knapp 65 Kilometer nordöstlich von Melbourne, aus noch unbekanntem Grund hart aufgesetzt, teilten die Behörden mit. Sieben Insassen erlitten bei der harten Landung Knöchel- oder Rückgratverletzungen. An Bord des Ballons waren Einheimische und ausländische Touristen. Die Nationalitäten sind nicht bekannt.