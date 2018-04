Spanien

Spaniens Justiz erwägt im Fall Puigdemont Ersuchen beim EuGH

Das Oberste Gericht Spaniens erwägt im Zusammenhang mit der angestrebten Auslieferung des katalanischen Separatisten-Führers Carles Puigdemont eine Anrufung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Nach der Zurückweisung des spanischen Hauptvorwurfs der Rebellion durch das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein wolle man möglicherweise ein sogenanntes Vorabentscheidungsersuchen einreichen, sagte ein Sprecher des Obersten Gerichts in Madrid der dpa. Ermittlungsrichter Pablo Llarena werde darüber in den nächsten Tagen entscheiden, hieß es.