SPD-Führung beschließt Ministerliste - Heil übernimmt Arbeitsressort

Die SPD schickt Olaf Scholz, Heiko Maas, Hubertus Heil, Katarina Barley, Franziska Giffey und Svenja Schulze als Minister in die neue Bundesregierung. Das gaben der kommissarische Parteichef Scholz und die designierte neue SPD-Chefin Andrea Nahles in Berlin bekannt. „Wir haben uns vorgenommen, ein gutes Team aufzustellen“, sagte Scholz, der auch Vizekanzler werden soll. Kanzlerin Angela Merkel soll am Mittwoch im Bundestag zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt werden. Die neuen Minister werden dann von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannt und im Bundestag vereidigt.