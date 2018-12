Gegen den ehemaligen Spiegel-Redakteur Claas Relotius gibt es neue Vorwürfe. (Kay Nietfeld/dpa)

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" will Anzeige gegen seinen ehemaligen Redakteur Claas Relotius erstatten. Dem Reporter wird vorgeworfen, nicht nur in großem Umfang Reportagen gefälscht zu haben, sondern darüber hinaus Spendengelder seiner Leser veruntreut zu haben.

In der am Abend veröffentlichten Meldung heißt es, Relotius habe "von seinem privaten E-Mailkonto Lesern Spendenaufrufe geschickt, um Waisenkindern in der Türkei zu helfen. Das Geld sollte auf sein Privatkonto überwiesen werden." Die Redaktion selbst war über die Aktion nicht informiert. Wie viele Leser sich auf den Aufruf gemeldet und Geld gespendet hätten und was damit passiert sei, ist noch unklar. Das Nachrichtenmagazin kündigte jedoch an, alle Informationen dazu im Rahmen einer Strafanzeige der Staatsanwaltschaft zur Verfügung zu stellen.

Am Mittwoch hatte "Der Spiegel" den Betrugsfall öffentlich gemacht. Demnach soll Relotius in "großem Umfang seine eigenen Geschichten gefälscht und Protagonisten erfunden" haben. (var)