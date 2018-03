Israel

Sprengsätze an Gaza-Grenze explodiert

Nach der Explosion mehrerer Sprengsätze an der Grenze zum Gazastreifen hat die israelische Armee heute Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. Das Militär teilte mit, Panzer hätten auf Stützpunkte der im Gazastreifen herrschenden Hamas geschossen. Zuvor seien am Grenzzaun gelegte Sprengsätze explodiert. Dabei sei niemand verletzt worden.