Steinmeier besucht Ukraine

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt heute einen zweitägigen Besuch der Ukraine. Es ist das erste Mal, dass er als Staatsoberhaupt nach Kiew kommt. In seiner früheren Funktion als Außenminister war er nach dem Ausbruch der Krise in der Ostukraine immer wieder in dem Land. Diesmal soll es weniger um den Konflikt mit Russland gehen, sondern um den Stand der Reformen, um Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung, hieß es aus dem Bundespräsidialamt.