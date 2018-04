Südkorea

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Steinmeier gratuliert Dahlmeier zum Olympiasieg

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier zu ihrem Gold-Coup bei den Winterspielen in Pyeongchang gratuliert. „Erster Tag, erstes Gold von einer wunderbaren Laura Dahlmeier. Mit stählernen Nerven beim Schießen hat sie das Rennen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch“, sagte Steinmeier der Deutschen Presse-Agentur. Der 62-Jährige war im Biathlonstadion zu Gast, als die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier erstmals in ihrer Karriere Olympiasiegerin wurde. Es war die erste Medaille für Deutschland in Südkorea.