Steinmeier nennt Masken-Geschäfte „Gift für die Demokratie“

Er teile die Empörung über die Abgeordneten, „die sich in der Krise an der Krise persönlich bereichert haben“, sagte Frank-Walter Steinmeier. Sie seien „Gift für die Demokratie“, so der Bundespräsident.