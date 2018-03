Baden-Württemberg

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Stromausfall am Hauptbahnhof Stuttgart

Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist in Teilen der Gleisanlage der Strom ausgefallen. Regionalzüge konnten daher am Morgen zunächst nicht am Hauptbahnhof halten, wie ein Bahn-Sprecher sagte. Das galt auch für einige Züge des Fernverkehrs. Wann die Störung behoben ist und wie viele Züge betroffen waren, war zunächst nicht absehbar.