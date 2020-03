Pjöngjang provoziert Seoul

Südkorea: Nordkorea testet wieder Rakete

Nordkorea demonstriert, dass es an seiner harten Linie festhält. In diesem Monat feuerte das Land bereits mehrere Raketen ab. Beim jüngsten Test fliegen neue Raketen nicht ganz so weit.