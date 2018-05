Bayern

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Tennis: Acht Deutsche im Achtelfinale von München

Beim ATP-Turnier in München stehen acht deutsche Tennisprofis in der Runde der besten 16. Philipp Kohlschreiber gewann als Rekordsieger der BMW Open ein Match in der ersten Runde gegen den Kroaten Ivo Karlovic mit 7:5 und 6:4. In 76 Minuten ließ der Augsburger dem Aufschlagsspezialisten keine Breakchance. Im Achtelfinale trifft er auf den Hamburger Mischa Zverev, der Andreas Haider-Maurer aus Österreich mit 6:4 und 6:3 schlug. Der achte deutsche Achtelfinalist wird in der Partie zwischen Maximilian Marterer und Dustin Brown ermittelt.