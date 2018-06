Der Transporter fuhr auf den LKW auf. (Florian Kater)

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Kleintransporters auf einen stehenden Lastwagen auf. Dabei wurde die Fahrerkabine des Transporters vollständig zerstört. Der 65-jährige Fahrer aus Ostfriesland wurde dabei eingeklemmt; er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 45-Jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die A1 musste ab 15 Uhr an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord in Richtung Hamburg vollständig gesperrt werden. Bei der Bergung des Unfallopfers mussten die Einsatzkräfte besondere Vorsicht walten lassen, denn in dem Lkw befanden sich Feuerwerkskörper. Laut Polizei konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden.

Die Sperrung der A1 wird noch voraussichtlich bis 19 Uhr andauern. Daher empfiehlt die Polizei die Unfallstelle ab Kreuz Ahlhorn weiträumig zu umfahren.

Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wurde auf mindestens 80000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an.