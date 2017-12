Ein Toter und drei Verletzte sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, zu dem es am Donnerstagmittag auf der B6 zwischen Syke und Heiligenfelde gekommen ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 47-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Bundesstraße unterwegs und geriet aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegen kommenden Lastwagen einer Fahrschule.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 47-Jährige in seinem Auto eingeklemmt, für ihn kam laut Polizei jede Hilfe zu spät. Der Fahrschüler und der Fahrlehrer in dem Lastwagen verletzten sich leicht, standen unter Schock und kamen in ein Krankenhaus. In den Unfall verwickelt wurde der Fahrer eines nachfolgenden Kleintransporters, der nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und leicht gegen den Lastwagen fuhr. Der Fahrer trug leichte Verletzungen davon und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Den Polizeiangaben zufolge entstand am Auto des Unfallverursachers Totalschaden, am Lastwagen und dem Kleintransporter entstand Sachschaden.

Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und der ersten Ermittlungen voll gesperrt. Eine weiträumige Umleitung wurde eingerichtet. Die Ermittlungen der Polizei nach der Unfallursache laufen. (pea)