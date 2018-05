Eine israelische und eine US-Flagge sind über einem Schild angebracht, das den Weg zur Botschaft der USA weist. Foto: Ariel Schalit, AP (dpa)

Bei schweren Protesten im Gazastreifen ist am Montag an der Grenze zu Israel ein Palästinenser getötet worden. Weitere 147 Menschen wurden verletzt, wie der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond mitteilte. Mehr als 90 Menschen seien durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt worden, mehrere davon lebensgefährlich. Auch ein Journalist sei unter den Verletzten. Die USA verlegen ihre Botschaft in Israel am Montag offiziell von Tel Aviv nach Jerusalem. Die Palästinenser haben Massenproteste gegen den Schritt angekündigt. Israel beansprucht die ganze Stadt als seine Hauptstadt, die Palästinenser sehen in dem 1967 von Israel eroberten Ostteil die Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates. (dpa)