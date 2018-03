Wetter

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Trotz steigender Temperaturen noch kein Frühling in Sicht

Nach dem eisigkalten Start in den März wird das Wetter in den kommenden Tagen in vielen Regionen von Deutschland zwar wärmer - aber ungemütlich. Auch wenn das Thermometer voraussichtlich weit verbreitet Plusgrade anzeigt - von einem Frühlingsgruß mögen die Experten des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach nicht sprechen. Über das Wochenende könne es auf den Straßen fast überall in Deutschland weiter glatt sein - etwa wegen Schnee oder überfrierender Nässe. Im Westen drohe Glatteis. Im Norden und Osten bleibt es in der Nacht zum Sonntag dagegen voraussichtlich trocken.