Trump: Falls Biden gewählt wird, werde ich abtreten

Donald Trump machte in den vergangenen Wochen nicht den Anschein seinen Platz räumen zu wollen. Mittlerweile schlägt er andere Töne an. An seiner „Wahlbetrug“-Version hält er jedoch fest.