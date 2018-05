USA

Trump fordert islamische Staaten auf: Vertreibt Terroristen!

US-Präsident Donald Trump will mit den islamischen Staaten eine Allianz schmieden, um den Extremismus auszumerzen. Er sei nicht hier, um gute Ratschläge zu erteilen, sagte Trump beim US-islamischen Gipfel in der saudischen Hauptstadt Riad. Vielmehr böten die USA ihre Partnerschaft an, sagte Trump weiter. Das Übel des Terrorismus könne nur gemeinsam überwunden werden. Die arabischen Staaten müssten sicherstellen, dass Terroristen keinen sicheren Ort auf ihrem Staatsgebiet finden, sagte der US-Präsident.