Trump-Anhänger demonstrieren in Washington

Fans von Donald Trump versammeln sich in Washington - und der Präsident stellt eine Begrüßung in Aussicht. Am Ende wird daraus ein kurzer Umweg - auf dem Weg zum Golf-Club.