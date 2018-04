Türkei

Türkei weist Kritik der EU-Kommission zurück

Die Türkei hat die in einem Bericht geäußerte Kritik der EU-Kommission an der Situation im Land zurückgewiesen. Dieser Bericht sei weit davon entfernt, die Realitäten in der Türkei zu verstehen, teilte das türkische Außenministerium mit. Ankara betonte, die Türkei führe insbesondere seit dem Putschversuch vom Juli 2016 einen Kampf gegen mehrere Terrororganisationen. Obwohl man die Situation im Land mehrfach erklärt habe, sei die EU-Kommission unfähig, objektiv und ausgewogen zu sein.