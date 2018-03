Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Umweltministerin will mit Paris Insektenschutz vorantreiben

Bundesumweltministerin Svenja Schulze will auf ihrer ersten Dienstreise nach Paris ein Bündnis für den Insektenschutz mit Frankreich schmieden. Sie wolle nicht nur den Einsatz der Insekten- und Unkrautgifte Neonikotinoide und Glyphosat beenden, sondern generell eine neue Pflanzenschutz-Politik erreichen, sagte die SPD-Politikerin. Schulze reist am kommenden Dienstag nach Paris und trifft ihren französischen Kollegen Nicolas Hutlot. Sie will zudem über den Klimaschutz reden und auch die umstrittenen grenznahen Atomkraftwerke zum Thema machen.