Unbekannte sprengen Geldautomaten und zerstören Geschäfte

Mit einer gewaltigen Sprengladung haben Räuber ein Wohn- und Geschäftshaus in Ostwestfalen zerstört. Umherfliegende Gebäudeteilen zertrümmerten in der Nachbarschaft Fensterscheiben und beschädigten Autos, als die Täter einen Geldautomaten on Spenge zu sprengen versuchten. Auch ein benachbartes Juweliergeschäft wurde stark beschädigt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Es werde geprüft, ob die Täter bei der Gelegenheit auch den zerstörten Juwelierladen ausgeraubt hätten.