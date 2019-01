Die App "Replace Plastic" macht es möglich, Produkte mit unverhältnismäßig viel Plastikverpackung per Smartphone zu melden. (Arno Burgi/dpa)

Doppelt- und dreifach verpackte und verschweißte Produkte gehören immer noch zum Supermarkt-Alltag. Wer etwas dagegen tun möchte, kann bestimmte Lebensmittel jetzt ganz einfach mittels der App "Replace Plastic" dem Verein "Küste gegen Plastik" melden. Erfasst werden die Produkte per Strichcode, der Verein kümmert sich dann ab 20 Beschwerden pro Produkt um den Kontakt zum Hersteller und macht diesen auf die Missstände aufmerksam.

So konnte die App schon einen ersten Erfolg verzeichnen. 100.000 Meldungen über Produkte mit zu viel Plastik sind bereits eingegangen. In einem konkreten Fall will ein Getränkehersteller aus Schleswig-Holstein in Zukunft auf Plastikverpackungen verzichten. Die App ist im App- und im Playstore zum Download erhältlich.