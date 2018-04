USA

UN-Sicherheitsrat sucht Weg aus Syrien-Konflikt

Hinter verschlossenen Türen hat der UN-Sicherheitsrat um einen Ausweg aus der Syrienkrise gerungen. „Es ist dringend erforderlich, die Gefahr eines Krieges abzuwehren“, sagte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja nach dem Treffen in New York. Vor dem Treffen hatte Schwedens UN-Botschafter Olof Skoog einen neuen Resolutionsentwurf eingebracht, der eine Abrüstungsmission in Syrien vorsieht. Darüber sei aber zunächst nicht weiter gesprochen worden, sagten UN-Diplomaten nach der Sitzung.