USA entscheiden über Atomabkommen - Iran befürchtet Ausstieg

Trotz eines allseits erwarteten Abrückens der USA vom Atomdeal mit dem Iran will die Europäische Union an dem internationalen Abkommen festhalten. „Wir glauben, die Vereinbarung funktioniert, und unsere Verpflichtung, mit der Umsetzung fortzufahren, bleibt bestehen“, sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. US-Präsident Donald Trump will am Abend bekanntgeben, wie er sich die Zukunft der Wiener Vereinbarung von 2015 vorstellt (20.00 Uhr MESZ).