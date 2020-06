Fallzahlen

USA erreichen neuen Höchststand bei Corona-Neuinfektionen

So viele neu registrierte Corona-Fälle an einem Tag hat es in den USA noch nicht gegeben: Die Johns-Hopkins-Universität meldet fast 40.000. Einige Bundesstaaten wollen Lockerungen nun doch nicht umsetzen.