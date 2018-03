Haushalt

US-Repräsentantenhaus verabschiedet Übergangshaushalt

Das US-Repräsentantenhaus hat einen weiteren Übergangshaushalt verabschiedet, um einen erneuten Stillstand der Regierung abzuwenden. 245 Abgeordnete stimmten am Abend für den Gesetzentwurf, 182 waren dagegen. Damit geht das Paket nun an den Senat. Es ist wahrscheinlich, dass die Kammer Änderungen an dem Entwurf vornehmen wird. Dann müsste das Repräsentantenhaus erneut darüber abstimmen, weil beide Kammern eine identische Version verabschieden müssen. Der Kongress hat bis zum Donnerstagabend Zeit, um sich zu einigen. Sonst geht der Regierung das Geld aus.