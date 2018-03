Polizei

Verdacht auf Korruption bei Berliner Polizei - Beamter verhaftet

Wegen eines Korruptionsverdachts in der Berliner Polizei hat es in der Hauptstadt nach dpa-Informationen Durchsuchungen gegeben. Drei Beschuldigte, darunter ein Polizist, seien verhaftet worden, twitterte die Generalstaatsanwaltschaft am Morgen. Die Durchsuchungen seien noch nicht abgeschlossen. Der Behörde zufolge haben die Vorwürfe einen Bezug zum Drogenhandel. Die Zeitung „Die Welt“ berichtete, LKA-Beamte hätten am Morgen 20 Objekte durchsucht und mehrere Polizeibeamte festgenommen. Ihnen werde vorgeworfen, Schmiergelder von Kriminellen angenommen zu haben.