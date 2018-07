Die Polizei nahm am Donnerstagvormittag einen 27-jährigen Tatverdächtigen fest. (Björn Hake)

Ein Streit zwischen zwei Männern ist in Berne am Mittwochabend eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, wurde den Beamten um 21.42 Uhr von einem Zwischenfall in einem Mehrfamilienhaus an der Weserstraße berichtet. Da auch das Wort "Messer" fiel, fuhren Polizei- und Rettungskräfte sofort zum Einsatzort.

Vor dem Eingang des Wohnhauses fanden die Beamten einen 31-jährigen Mann, der mehrere Stichverletzungen hatte. Er war noch ansprechbar und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Einige Bewohner waren ebenfalls vor Ort, die den Beamten mitteilten, dass ein Streit dem Angriff vorausgegangen war. Dieser eskalierte in den Abendstunden.

Zwar flüchtete der dringend tatverdächtige 27-jährige Mann vom Tatort, doch kehrte er am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in das Mehrfamliienhaus zurück. Die Polizei war erneut mit einem Großaufgebot vor Ort und nahm ihn mithilfe zweier Diensthunde in seiner Wohnung fest. Dabei erlitt er Bisswunden am Bein, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (ias)